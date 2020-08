Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Podezřelý z vloupání dopaden

CHOMUTOVSKO - Policisté muže zadrželi dvě hodiny po oznámení.

Již dvě hodiny po oznámení vloupání do objektu České pošty v Klášterci nad Ohří měli policisté jasno, kdo by za skutkem mohl stát. Pro 23letého muže z Klášterce si přišli do místa jeho bydliště, kde ho zadrželi.

Oznámení o vloupání do uvedeného objektu přijali policisté ve čtvrtek ráno krátce před sedmou hodinou. Neznámý pachatel tam měl násilím vniknout dovnitř, objekt opět za užití síly prohledat a odcizit v něm zejména různé stírací losy v hodnotě více než 10 tisíc korun. K odcizení si pak měl připravit i další zboží, například poštovní známky, rovněž v hodnotě přesahující 10 tisíc. Jeho řádění neunikly ani uložené balíky se zbožím, které měl dotyčný prohledat a z jednoho z nich odcizit sadu šroubováků v hodnotě kolem 500 korun. Nejméně desetitisícová škoda vznikla v důsledku rozbití dveří, okna a skleněné přepážky.

Policisté po příjezdu na místo zajistili množství stop. Po vyhodnocení některých z nich se jim podařilo ustanovit osobu podezřelého, kterého už v devět hodin zadrželi.

V bytě, kde přebýval, provedli poté domovní prohlídku. Při ní zajistili více než 100 stíracích losů typově shodných s těmi, které byly odcizeny a dále několik maket sim karet.

Následující den vyšetřovatel zahájil trestní stíhání muže pro trestné činy krádeže, poškození cizí věci a porušení tajemství dopravovaných zpráv.

V sobotu soud na základě podnětu policie a návrhu státního zástupce rozhodl o umístění obviněného do vazební věznice.

Vyšetřování případu pokračuje. Muži hrozí za opětovné spáchání majetkového trestného činu až tříletý pobyt za mřížemi. Pro krádež byl totiž už dříve odsouzen a teprve před rokem opustil brány věznice, kde vykonával nepodmíněný šestiměsíční trest.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov, 17. srpna 2020

