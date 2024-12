Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pátrání po vězni

MOSTECKO - Nevrátil se z vycházky.

Mostečtí kriminalisté se obrací na veřejnost, protože pátrají po vězni z Bělušic. Odsouzený Kamil Marek se do věznice nevrátil z přerušení trestu, a to na základě rozhodnutí ředitele zařízení. Vězen se měl pohybovat v místě trvalého bydliště v Mostě, což ale porušil. Na kontaktní adrese se nezdržoval a do současné doby do věznice nepřijel. Kriminalisté prověřili několik dalších možných adres, kde by se mohl vězen pohybovat. Nebyli ovšem úspěšní. Policisté získali i informace o možném pohybu muže v Jesenici u Rakovníka, kde měl být ubytovaný v tamním hotelu Šmoulí vesnička. Tam se ho taktéž s místními kolegy nepodařilo vypátrat. Není ovšem vyloučeno, že se může pohybovat v rámci celého Ústeckého kraje. Hledaný Mostečan je 175 cm vysoký, je sportovní postavy a má hnědé vlasy. Na tváři má krátké prošedivělé strniště. Bližší informace o hledaném naleznete v připojeném odkaze. Pokud máte jakékoliv informace o pohybu uprchlého vězně, kontaktujte linku 158. Děkujeme za spolupráci.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

10. prosince 2024

