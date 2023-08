Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pátrání po uprchlém vězni

MOSTECKO - Policisté žádají veřejnost o pomoc.

Mostečtí kriminalisté pátrají po vězni, který utekl z místí nemocnice, kde byl hospitalizován ze zdravotních důvodů. Po ukončení léčby měl být převezen zpět do výkonu trestu odnětí svobody. Hledaný je střední postavy, má hnědé vlasy, modré oči a na tváři má strniště. Neléčí se s nakažlivou nemocí. Muž má vazby k městu Most, ale policisté mají indicie o páchání další trestné činnosti na Mladoboleslavsku. Není vyloučeno, že by se mohl pohybovat na území celé České republiky. Pokud máte jakékoliv informace k hledané osobě, sdělte je policistům na lince 158. Bližší informace s fotografií nalezte ZDE (je-li odkaz nefunkční, osoba byla již vypátrána).

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

24. srpna 2023

