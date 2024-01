Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pátrání po neznámém pachateli

MOSTECKO - Kriminalisté se obrací na veřejnost.

Mostečtí kriminalisté pátrají po totožnosti neznámého pachatele, který se měl dopustit zločinu loupeže. K té došlo minulé úterý 16. ledna letošního roku kolem 17:00 hodiny v mostecké ulici Tř. Budovatelů (ve videu je čas posunutý o hodinu). Tímto žádáme osobu, která v uvedený čas šla kolem Marathon sportu ulicí Františka Halase, ale i projíždějícího řidiče ve vozidle Škoda Fabia, který jel ulicí J. Vrchlického, ať kontaktují Policii České republiky. Zejména pak žádáme ženu jdoucí od ulice Františka Halase do ulice Jaroslava Vrchlického, kolem které neznámý pachatel proběhl, a ta ho mohla velice dobře vidět. Utíkající osoba je hubené postavy, pravděpodobně muž zdánlivého věku kolem 30 let. V den loupeže měla na sobě tmavou čepici, tmavou bundu se světlým vrškem, rifle a tmavé boty. Pravděpodobně z ulice J. Vrchlického osoba pokračovala v běhu parkem do ulice Zděnka Fibicha. Mimo osob na videu žádáme všechny, kteří se v uvedenou dobu pohybovali v okolí, nebo popřípadě prchajícího pachatele viděli, nechť se ozvou na linku 158 nebo přímo kriminalistovi na telefonním čísle 702 150 139. Všechny získané informace mohou přispět k řádnému objasnění závažného trestného činu. Předem děkujeme za spolupráci.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

22. ledna 2024

