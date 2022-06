Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pátráme po svědcích dopravní nehody

TEPLICKO - Neznámý řidič poškrábal vozidlo a ujel.

K dopravní nehodě došlo v době od 8:20 do 8:50 hodin dne 6. června 2022 v Teplicích na Benešově náměstí u domu č.p. 840/5. Dosud nezjištěný řidič měl poškodit blíže nezjištěným způsobem levý bok zaparkovaného OA Mercedes-Benz, černé barvy. Vozidlo bylo zaparkované v prostoru pro kolmé stání vozidel naproti vchodu do budovy SPŠ Teplice. Nezjištěný řidič měl následně místo DN opustit, aniž by si splnil zákonné povinnosti. V případě poznatku k této nehodě se obraťte na dopravní inspektorát v Teplicích, tel. 974439260.

8. června 2022

por.Bc.Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

PČR ÚO Teplice

Odkazy do noveho okna poškrábané auto Detailní náhled

vytisknout e-mailem