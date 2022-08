Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pátráme po odcizených jízdních kolech

TEPLICKO - Hledáme kola na fotografiích.

Ke krádeži jízdních kol ze sklepní kočárkárny došlo v době od 20.08.2022 do 24.08.2022 v Teplicích ve Štúrově ulici. Doposud neznámý zloděj poškodil zámek dveří do kočárkárny a odcizil uvnitř dvě jízdní kola. Jednalo se o dámské jízdní kolo Olpran a dětské kolo stejné značky. Majitelce vznikla škoda přes 5 tisíc korun. Žádáme občany, kteří by kola na přiložených fotografiích někde viděli, případně by jim je někdo nabízel k prodeji, aby kontaktovali policisty z trnovanského obvodního oddělení na tel. 974440600 nebo na lince 158. Za spolupráci děkujeme.

25. srpna 2022

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí PČR

Územní odbor Teplice

