Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pátráme po důležitém svědkovi

LITOMĚŘICE – Nepoznáváte ho?

Litoměřičtí policisté pátrají po důležitém svědkovi, který se nacházel počátkem června 2022 v centru Litoměřic v době, kdy zde došlo k protiprávnímu jednání. Muž na fotografii by mohl policistům poskytnout důležité svědectví a mohl by být nápomocen při vyšetřování zatím neobjasněného případu. Pokud muže na fotografii poznáváte nebo víte, kde by se mohl pohybovat je možno volat přímo litoměřickým policistům na tel. 974 436 656 nebo na linku 158, případně navštívit nejbližší policejní služebnu.

Za pomoc děkujeme.

30. 6. 2022

nprap. Pavla Kofrová

KŘP Ústeckého kraje

