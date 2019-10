Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Padlo obvinění z vraždy

ÚSTECKÝ KRAJ - Cizinec má podíl na smrti spolubydlícího.

Od pondělí, 14. října 2019, krajští kriminalisté pracují na objasnění zvlášť závažného zločinu. K tomu došlo v nočních hodinách na sídlišti v Mostě. Při prověření oznámení na značný hluk v domě nalezla policejní hlídka v bytě muže, který nejevil známky života. Vzápětí policisté také zadrželi muže, kterého podezírali, že má s úmrtím poškozeného co do činění.

Včera dopoledne proběhla soudní pitva poškozeného, 50letého cizince. Ta podle prvotních výsledků potvrdila, že muž zemřel na následky zranění, které mu měl útokem způsobit jeho spolubydlící. Na základě toho policisté věc kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vraždy a z tohoto také včera odpoledne obvinili 39letého muže, také cizince.

Policejní vyšetřovatel zároveň podává podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. Vyšetřování pokračuje.

Por. Alena Bartošová

KŘP Ústeckého kraje

17. října 2019

