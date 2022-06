Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pachatel dopaden a obviněn

RUMBURK - Během minulého víkendu zadrželi šluknovští a rumburští policisté 49letého muže ze Šluknova. Jak se ukázalo, má toho na svědomí víc.

V neděli 26. června v dopoledních hodinách, poté, co muž ve vozidle zpozoroval policejní hlídku ve Šluknově, začal před policisty ujíždět směrem na Rumburk. Řidič jel vysokou rychlostí, nebezpečně předjížděl ostatní vozidla, nerespektoval dopravní značení ani předpisy. S autem jel agresivní a neohleduplnou jízdou, několikrát projel nepřehlednými úseky křižovatek, aniž by dal přednost v jízdě. Řidič ujíždějícího vozidla nereagoval na zvukové ani světlené signalizační zařízení vyzývající ho k zastavení. Policistům ujížděl až do Rumburku, kde vjel do protisměru jednosměrné ulice. Následně vozidlo odstavil v křižovatce, vystoupil a dal se na útěk. Policisté za ním běželi až do dvora u obytného domu, kam podezřelý muž utekl a kde se stačil ukrýt. Policisté muže po chvíli našli ukrytého za dveřmi pracovní místnosti v mezipatře domu a za použití donucovacích prostředků mu přiložili služební pouta, muže zadrželi a umístili do policejní cely.



Jak se ukázalo, měl toho mít na svědomí mnohem víc. Nejen, že neměl za volantem co dělat, protože mu byl rozhodnutím Městského úřadu v Rumburku vysloven trest zákazu řízení všech motorových vozidel pro všechny skupiny až do ledna 2023, ale byl již i v hledáčku rumburských kriminalistů. Kriminalisté zjistili, že od května do června letošního roku páchal na Šluknovsku majetkovou trestnou činnost. Podle dosud shromážděných důkazů se měl dopustit krádeží v supermarketech, krádeží elektrokol a poškození cizí věci, se způsobenou škodou přesahující částku 200 tisíc korun. Navíc se podle nich krádeží dopustil i přesto, že byl za takové jednání v minulosti pravomocně odsouzen. Policejní komisař zahájil trestní stíhání 49letého muže, kterého obvinil z trestných činů krádeže, poškození cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí. Na základě podaného podnětu byl obviněný vzat do vazby. Za jeho protiprávní jednání mu v případě uznání viny u soudu hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

