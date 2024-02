Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pachatel chycen při činu

ÚSTÍ NAD LABEM - Skvělá práce policistů z obvodního oddělení Neštěmice.



Neštěmičtí policisté objasnili případ vniknutí do areálu firmy a následného vloupání do objektu dílen. V současné době ve zkráceném přípravném řízení bylo sděleno podezření dvěma mužům (46, 46) z trestného činu Krádeže. Podezřelí kolem druhé hodiny ráno se na návštěvě u kamaráda dohodli, že se spolu vydají na noční procházku. V jejich hledáčku byly hlavně kabely. Měli v úmyslu najít pár kabelů, vypálit je a zpeněžit. Cestou je zaujala díra v plotě areálu firmy. Hned je napadlo, že tam by určitě mohlo něco být. U vrat do dílny odštípli zámek a začali objekt prohledávat. Ovšem jejich zájem vzbudily nejenom kabely, ale i elektrické nářadí. To společně vynosili a uschovali v nejbližším křoví. Chtěli se pro něj v ranních hodinách a hlavně za světla vrátit. Jeden z pachatelů si vzal pouze kabely a hned si je šel vypálit. Nečekal ovšem, že ho ještě toho rána vypátrají policisté. Ve chvíli, kdy neštěmičtí policisté přijali oznámení o vloupání a krádeži, tak šli, jak se říká „po horké stopě“. Překvapeného pachatele zadrželi a převezli do policejní cely. Vzhledem k tomu, že z minulosti toho mají oba více, tak jim současné době hrozí trest odnětí svobody do výše 3 let.

Ústí nad Labem 9. února 2024

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

