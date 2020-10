Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Opilý narazil do stromu

CHOMUTOVSKO - Nebyl připoután a navíc měl zákaz řízení; Srazil motocyklistu.

Podezření ze dvou trestných činů čelí 63letý muž z Klášterce nad Ohří. Podle policistů jel koncem září s osobním vozidlem značky Hyundai po silnici druhé třídy od Kadaně směrem na Klášterec nad Ohří. Při projíždění táhlé pravotočivé zatáčky zřejmě nepřizpůsobil rychlost situaci a na mokré vozovce dostal s vozidlem smyk. V důsledku toho přejelo vozidlo přes levý jízdní pruh mimo vozovku a narazilo přední částí do stromu. Škoda na autě byla předběžně odhadnuta na 30 tisíc korun.

Řidič, který podle zjištění policistů za jízdy nebyl připoután bezpečnostním pásem, při dopravní nehodě utrpěl lehké zranění a byl převezen do nemocnice. Provedené dechové zkoušky ukázaly, že řídil pod vlivem alkoholu. Výsledkem byly hodnoty kolem 1,5 promile.

V souvislosti s šetřením popsané nehody policisté navíc zjistili, že muž má platný zákaz řízení pro všechna motorová vozidla, a to až do ledna 2021. Včera si tak dotyčný převzal záznam o sdělení podezření nejen z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, ale také z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě uznání viny mu kromě peněžitého trestu nebo zákazu činnosti hrozí i odnětí svobody až na tři léta.

Srazil motocyklistu

Šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitý trest. Tyto sankce hrozí 42letému muži, který měl koncem června způsobit dopravní nehodu na silnici č. 1/13 v Chomutově. Řidič jel s osobním vozidlem zn. BMW ve směru od Karlových Varů na Most a při přejíždění z pravého jízdního pruhu do stejnosměrného levého pruhu měl ohrozit motocyklistu jedoucího právě v levém pruhu. Došlo ke střetu předního kola vozidla s boční částí motocyklu, který i s řidičem upadl na vozovku. Padesátiletý motocyklista při nehodě utrpěl těžké zranění a byl převezen do nemocnice. Podle dechových zkoušek ani jeden z řidičů nebyl ovlivněn alkoholem.

Řidič BMW byl obviněn z trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 9. října 2020

vytisknout e-mailem