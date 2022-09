Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Opakovaně páchal trestnou činnost

DĚČÍNSKO – Tentokrát už skončil ve vazbě

Do vazební věznice eskortovali minulý týden policisté 29letého muže. Ten se měl v období od 6. srpna do 9. září letošního roku dopustit série vloupání do sedmi objektů na Šluknovsku, v nichž měl odcizit různé věci za účelem jejich následného zpeněžení. Dále měl ze dvou motorových vozidel odčerpat pohonné hmoty a vniknout do autobusu, který měl neoprávněně užívat a při jeho řízení měl havarovat a způsobit škodu ve výši několik set tisíc korun. Následně se měl dopustit ještě jedné krádeže a ve třech případech se měl pokusit o vloupání do objektů čerpací stanice a dvou prodejen. Kriminalisté tehdy muže zadrželi a vyšetřovatel muže obvinil z několika trestných činů a podal podnět k jeho vzetí do vazby. Ten však soudem nebyl akceptován a zadržený byl propuštěn na svobodu.

Jak kriminalisté zjistili, hned po propuštění na svobodu měl muž na svou předchozí trestnou činnost navázat a opakovat ji během dvou dnů dalšími třemi skutky. V jeden den měl nejprve z neuzamčeného vozidla odcizit peněženku s platebními kartami a doklady a tašku s finanční hotovostí, následně měl neoprávněně vniknout na pozemek rodinného domu v Dolní Poustevně. Druhý den se měl v obci Velký Šenov vloupat do skladu a odcizit ruční nářadí.

V minulém týdnu policisté podezřelého muže již podruhé během krátké doby zadrželi. Rumburští kriminalisté zahájili jeho trestní stíhání a obvinili jej z trestných činů neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, porušování domovní svobody a krádeže. Vyšetřovatel znovu podal podnět ke vzetí obviněného do vazby, který byl tentokrát akceptován a soudce poslal muže za mříže.

Děčín 30. září 2022

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

