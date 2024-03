Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Okradl svého spolubydlícího

TEPLICKO - Krádež v azylovém domě; Benzín ukradl spolujezdec...

Krádeží v azylovém domě se zabývali policisté z Obvodního oddělení v Duchcově. Obyvatel tohoto domu nahlásil, že mu z peněženky, kterou měl ukrytou pod polštářem, zmizely doklady, finanční hotovost a platební karta. Z té pak neznámá osoba učinila několik výběrů v celkové částce téměř 90 tisíc korun. Rozeběhlo se policejní šetření, při kterém bylo zjištěno, že hlavním podezřelým je spolubydlící, který sdílel s poškozeným jeden pokoj. To se následně potvrdilo při výslechu podezřelého. 46letému Tepličanovi bylo sděleno podezření z krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Benzín ukradl trestaný spolujezdec

Ke krádeži pohonných hmot, konkrétně benzínu došlo na čerpací stanici v Proseticích. U stojanu zastavilo vozidlo, kdy ze zadního sedadla vystoupil spolujezdec a natankoval do nádrže benzín za 700,-Kč. Na tom by nebylo nic divného, kdyby však tento muž nenasedl zpátky do vozidla a to neodjelo bez zaplacení pryč. Benzinové čerpací stanice jsou však vybaveny kamerovým systémem a tak netrvalo dlouho a totožnost spolujezdce se podařilo zjistit. Byl to muž z okresu Louny, který již byl za krádeže v posledních třech letech odsouzen. Nyní mu na konto přibylo další sdělení podezření z krádeže.

20. března 2024

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

