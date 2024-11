Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Objasněné vloupání do prodejny

DĚČÍNSKO - Policisté muži sdělili podezření z krádeže; Do výkonu trestu muže dodala policejní hlídka…

Zloděje, který se koncem října vloupal do prodejny s drůbežím masem v Děčíně, se podařilo dopadnout policistům z obvodního oddělení Děčín-město. Ve zkráceném přípravném řízení policisté sdělili podezření z přečinu krádeže 40letému muži z Děčína. Koncem října letošního roku vnikl do prodejny, kde odcizil pokladnu s hotovostí a elektroniku. Za sebou zanechal celkovou škodu za více než 9 tisíc korun. Rejstřík trestů pak potvrdil, že byl za krádeže v nedávné minulosti odsouzen. V případě uznání viny u soudu mu nyní hrozí až tři roky za mřížemi.

Do výkonu trestu muže dodala policejní hlídka

Nastoupit k výkonu trestu odnětí svobody se pravděpodobně nechtělo 38letému muži z Táborska. Do věznice ho dodala teprve až policejní hlídka, která muže v pondělí 25. listopadu v odpoledních hodinách kontrolovala a vypátrala při výkonu služby v Děčíně – Podmoklech. Policisté provedenou lustrací zjistili, že muž prochází pátráním a že je na něj okresním soudem vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, provedli s ním všechny potřebné úkony a ještě týž den jeho další cesta vedla do věznice, kam jej policisté na základě uvedeného příkazu soudu eskortovali.

Děčín 26. listopadu 2024

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

