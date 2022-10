Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nikdo ho nezval, i přesto se do bytu vnutil

LOUNSKO – Vyrazil dveře od bytu; Při prohlídce byly nalezeny drogy.

Vyrazil dveře od bytu

Lounští policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z trestného činu porušování domovní svobody 24letému muži z Loun. Ten měl začátkem října v odpoledních hodinách za použití násilí vstoupit do bytu své bývalé družky. Následně jí měl v bytě vulgárně urážet a fyzicky napadnout. Přes výslovný nesouhlas bývalé přítelkyně v bytě setrval až do příjezdu policie. Ta ho na místě zadržela a později umístila do cely. Dotyčný se také podrobil dechové zkoušce, jejichž hodnota se pohybovala nad 1,5 promile. Za své jednání by si mladík mohl u soudu vyslechnout verdikt v podobě trestu odnětí svobody až do výše tří let.

Při prohlídce byly nalezeny drogy

Policejní vyšetřovatel trestně stíhá 35letého muže z Mostu, který je podezřelý z trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu. V půlce srpna lounští policisté při dohledu na bezpečnost silničního provozu a veřejného pořádku kontrolovali neznámou osobu. V policejních evidencích bylo zjištěno, že dotyčný je v celostátním pátrání, kdy byl na něj vydán příkaz k zatčení. Při osobní prohlídce hledaného byly nalezeny omamné a psychotropní látky, proto mu komisař sdělil obvinění z trestného činu. V případě soudem uznané viny mu hrozí trest odnětí svobody až do výše dvou let.

18. října 2022

por. Mgr. Kamil Marek

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

