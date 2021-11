Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nezdařené vloupání

CHOMUTOVSKO - Lupiče překvapila přivolaná policejní hlídka; Hledanou ženu si „vyčíhli“ na ulici.

Přímo na místě zadrželi policisté muže, kteří se před pár dny zřejmě vloupali do neobývaného rodinného domu v Chomutově. Policisté dotyčné překvapili díky sousedce, která v noci z okna viděla, jak dva muži po přelezení plotu vnikli do protějšího domu a další muž čekal venku. Ihned zavolala na linku 158 a oznámila, co vidí. Mezitím měli dva z kumpánů, kteří do domu vlezli, uvnitř sebrat drobnosti v hodnotě pár set korun, schovat je do batohu a ten pak venku předat známému čekajícímu za plotem.

Během chvíle k domu dorazily policejní hlídky. Policisté všechny tři překvapené muže, kteří se nestačili z místa vzdálit, rovnou zadrželi i s odcizenými věcmi. Zjistili, že dva z nich byli již v minulosti pro majetkovou trestnou činnost opakovaně odsouzeni.

Vyšetřovatel obvinil všechny dotyčné (ve věku 32, 35 a 38 let) z trestného činu krádeže spáchané ve spolupachatelství. Pětatřicetiletý recidivista byl z policejní cely eskortován rovnou do věznice, kde si odpyká nepodmíněný trest, který mu byl nedávno uložen za předchozí krádež. Zbylí dva obvinění jsou vyšetřováni na svobodě.

Hledanou ženu si „vyčíhli“ na ulici

Na ulici Blatenská v Chomutově si policisté „vyčíhli“ 31letou ženu z Chomutovska, která byla v celostátním pátrání. Důvodem pro vyhlášení pátrání bylo, že žena ani přes výzvu soudu nenastoupila do věznice k výkonu 14měsíčního trestu odnětí svobody. Ten jí byl uložen za spáchání trestných činů krádeže a nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Když do vězení nenastoupila ve stanovené lhůtě dobrovolně, vydal soud příkaz k dodání do výkonu trestu. Na jeho základě policisté zjišťovali informace k současnému pobytu odsouzené ženy a zjistili, že momentálně dotyčná nemá stálé bydliště. Občas však navštěvuje svou příbuznou bydlící právě v ulici Blatenská. Vydali se tam a všimli si, že z domu vychází osoba, ve které díky své osobní znalosti ihned poznali hledanou ženu. O pár hodin později již byla ve vězeňské cele, kde stráví několik následujících měsíců.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 22. listopadu 2021

