Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nezdařená krádež

CHOMUTOVSKO - Aby unikl, vylezl na strom; Vydával se za bratra; Zloděj auta zjištěn a obviněn.

Svůj plán musel nečekaně změnit 35letý muž, který se tuto středu 3 hodiny po půlnoci vloupal do stavební buňky v Chomutově. Ukrást tam nic nestihl, všiml si ho totiž svědek, který jeho počínání sledoval z okna bytu a přivolal policisty. Když si zloděj přijíždějících policistů všiml, všeho nechal a dal se na útěk. Přitom se policistům na chvíli ztratil z dohledu. Nakonec však stejně skončil v cele. Objevila ho totiž hlídka jirkovských policistů na stromě, kam při útěku vylezl. Musel tedy dolů a byl zadržen. V tašce, kterou předtím schoval pod zaparkované vozidlo, policisté nalezli různé nářadí, jako pilku, páčidlo, kleště apod., jenž zřejmě použil při vniknutí do stavební buňky.

Přestože krádež nestihl dokončit, je nyní dotyčný podezřelý ze spáchání trestného činu krádeže ve stadiu pokusu. Soud ho v případě uznání viny může potrestat až dvouletým odnětím svobody.

Vydával se za bratra

Policejní vyšetřovatel sdělil obvinění ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 37letému muži z Jirkova. Toho soud před několika měsíci poslal za drogovou trestnou činnost na 3 roky a 3 měsíce za mříže. Do vězení měl na základě výzvy nastoupit v dubnu. Protože prý věděl, co ho tam čeká a také nechtěl opustit rodinu, tak se nástupu do výkonu trestu vyhýbal a zdržoval se na různých místech v Jirkově a okolí. K jeho smůle ho však v květnu na ulici kontrolovali jirkovští strážníci. Při kontrole se pokusil vydávat za svého bratra, což mu však nevyšlo, protože ho strážníci znali a věděli, s kým mají tu čest. Lustrace pak ukázala, že dotyčný je z důvodu nenastoupení do výkonu trestu v celostátním pátrání. Muž tak skončil ve věznici, kam ho následně eskortovali policisté. Kvůli popsanému prohřešku by mu soud mohl uložit další trest, a to až do výše dvou let.



Zloděj auta zjištěn a obviněn

Trestní stíhání 42letého muže z Mostu zahájil v tomto týdnu chomutovský policejní vyšetřovatel. Dotyčného obvinil, že se v Chomutově dopustil krádeže vozidla zn. Citroen Jumper, ve kterém bylo různé nářadí. Škoda, kterou měl původně neznámý pachatel odcizením způsobit, byla předběžně vyčíslena na více než 50 tisíc korun. Policistům se ve spolupráci s mosteckými kolegy podařilo zjistit, kdo se měl krádeže dopustit a dotyčného vypátrat. Mostečan s bohatou trestní minulostí se ke krádeži přiznal. Kvůli předchozímu odsouzení za podobné jednání mu u soudu hrozí až tříleté odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 15. července 2022

vytisknout e-mailem