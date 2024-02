Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Neviděli jste poškození vozidla?

MOSTECKO - Policisté hledají svědky.

Policisté mosteckého dopravního inspektorátu se obrací na veřejnost a hledají svědky nehody. Dne 15. února letošního roku jsme v 15:30 hodin přijali oznámení o poškozeném bílém vozidle Hyundai. To bylo zaparkované v Litvínově v ulici Bezručova u čp. 1709. Dosud neustanovený řidič s nezjištěným vozem do tohoto odstaveného automobilu narazil. Neznámý motorista z místa odjel, aniž by splnil zákonnou povinnost a nehodu policistům oznámil. Na zaparkovaném autě poškodil zadní levý blatník i zadní nárazník, a tím způsobil několika tisícovou škodu. Tímto žádáme případné svědky, kteří náraz viděli, nechť se ozvou policistům na lince 158. Tím pomohou s řádným objasněním věci. Děkujeme za spolupráci.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

23. února 2024

Odkazy do noveho okna dn bezručova Detailní náhled

vytisknout e-mailem