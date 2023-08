Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Neusnadňujte zlodějům práci

CHOMUTOVSKO - Nezvaný host z chatky ukradl peníze.

Jirkovští policisté prověřují odcizení peněz z chatky, k němuž došlo v úterý odpoledne v zahradní kolonii Telčské údolí. Neznámý pachatel tam využil otevřené brány do kolonie a následně i zahradní branky a v klidu vstoupil nejdříve na cizí pozemek a poté i do neuzamčené chatky. Z odložené peněženky vybral hotovost ve výši 1.500 korun a utekl. Okradený muž byl přitom na své zahradě a o nezvaném návštěvníkovi neměl tušení. Že má v chatce návštěvu ho upozornil až soused, který muže zahlédl, avšak nenapadlo ho, že jde o zloděje. Majitel se šel podívat, kdo že je u něho na návštěvě, ale uvnitř už nikdo nebyl a on měl z tašky povytaženou peněženku a v ní prázdno. Neznámý host byl již dávno pryč. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin porušování domovní svobody.

V souvislosti s tímto případem znovu upozorňujeme, že zloděj může vaše obydlí či chatu navštívit i v době, kdy jste doma nebo právě třeba na zahradě. Zamykat se tedy rozhodně vyplatí i ve chvíli, kdy jste doma. Odcizit například peníze nebo jiné cennosti může být totiž otázkou několika vteřin.

Další rady, tipy a videa, jak svůj majetek ochránit, naleznete na stránkách Policie ČR.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 17. srpna 2023

