Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nepoznáváte tohoto muže?

LITOMĚŘICKO - Pomozte policistům se ztotožněním muže zachyceného na kamerových záznamech.

Litoměřičtí kriminalisté žádají veřejnost o pomoc při ztotožnění muže z fotografií. Tento muž je podezřelý, že se dne 13. srpna v době do 5:40 do 8:30 hodin vloupal do kanceláře v Roudnici nad Labem.

V případě, že muže na fotografiích poznáte, poskytněte tuto informaci policistům na lince 158 nebo na nejbližší policejní služebně.

Litoměřice 17. srpna 2021

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

dne 13.07.2021 od 05:40 do 08:30 vloupal po překonání ochranné rolety do kanceláře ČD v Roudnici nad Labem, kde odcizil peněženku s finanční hotovostí a mobilní telefon

