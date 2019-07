Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nepodařená krádež

TEPLICKO - Zloděj chtěl ukrást naftu; Kradli v obchodech; Zloděj vzal lopaty.

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který se v areálu sportovního klubu v Teplicích pokusil ukrást naftu. Odstranil víčka nádrží dvou pracovních strojů zaparkovaných v areálu a vsunul do nich hadici, pomocí které chtěl do připravených kanystrů přečerpat pohonné hmoty, zřejmě ho ale někdo vyrušil a nafta zůstala v nádržích. Pokud se podaří lapku vypátrat, bude se zodpovídat z přečinu krádeže ve stadiu pokusu, za který mu hrozí až dva roky za mřížemi.

Kradli v obchodech

Z přečinu krádeže se bude zodpovídat 40letá zlodějka, která odcizila oblečení v teplickém obchodním centru. V prodejně si do tašky naskládala dámské oblečení a obuv a s lupem v hodnotě necelých tisíc korun odešla, aniž by za věci zaplatila. Díky kamerovým záznamům trnovanští policisté totožnost ženy zjistili a včera jí sdělili podezření z přečinu, za který by mohla jít vzhledem k její trestní minulosti až na tři roky za mříže.

Stejný trest hrozí také 36letému recidivistovi, který v teplické prodejně drogerie ukradl zubní kartáčky a řasenky celkem za tři a půl tisíc korun. Také tohoto zloděje usvědčují kamerové záznamy, které napomohly i k jeho dopadení.

Zloděj vzal lopaty

Až dvouletý trest odnětí svobody hrozí zatím neznámému pachateli, který se v Bílině vloupal do zaparkovaného auta. Po rozbití boční skleněné výplně vnikl do vozidla, ze kterého odcizil šest lopat. Lup asi nepobral, a tak nechal čtyři lopaty pohozené na zemi vedle auta. Celková škoda byla vyčíslena na patnáct set korun, po zloději teď pátrají policisté.

11. července 2019, por. Bc. Daniel Vítek

tiskový mluvčí

Oddělení tisku a prevence Teplice

tel. č. 974 439 207

email: krpulk.kr.pis.tp@pcr.cz

