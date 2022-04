Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Neopětovaná láska

LITOMĚŘICKO – Vyjde ho draho; Nakupoval a neplatil; O odložené přišel.

Policisté ve Štětí přijali oznámení o poničeném osobním vozidle, které bylo zaparkované na ulici před domem. Tehdy neznámý pachatel poškrábal nezjištěným předmětem lak karoserie vozidla téměř po celém obvodu. Škoda byla odhadnuta na cca 27 tisíc korun. Policisté na základě operativního šetření vypátrali muže, který se měl výše uvedeného jednání dopustit. Uvedl, že motiv jeho jednání je neopětovaná láska. Na výše uvedené jednání se posilnil alkoholem, k činu se doznal a lituje toho. Podezření z trestného činu poškození cizí věci si převzal v těchto dnech.

Nakupoval a neplatil

Sedmadvacetiletý muž z Ústecka si přijel nakoupit do jednoho z nákupních center ve Štětí. V prodejní době si z regálů vybral různé masné výrobky, které však místo do nákupního vozíku, měl vložit do přinesené igelitové tašky. Měl se snažit nepozorovaně projít prostorem pokladen. Pozornosti zaměstnanců prodejny, ale neunikl a za pokladnami byl zastaven. Zboží za téměř jeden tisíc korun musel vrátit. Poté již si ho převzali přivolaní policisté, kteří zjistili, že nekradl poprvé. Za obdobné jednání byl v nedávné době pravomocně odsouzen a potrestán. Trest, který ho nyní může postihnout, může tak dosáhnout až tříleté hranice.

O odložené přišel…

Trpkou zkušenost zažil 27letý muž, který o víkendu navštívil jedno z restauračních zařízení ve Štětí. Při zábavě s přáteli nevěnoval patřičnou pozornost své peněžence, kterou ponechal volně odloženou na křesle u stolu. Nestřeženého okamžiku využil zatím neznámý lapka, který se peněženky s doklady a finanční hotovostí nepozorovaně zmocnil. Poškozený muž vyčíslil svou ztrátu na více než 1400 korun. Po odcizených věcech policisté pátrají. Pátrají také po neznámém pachateli pro podezření ze spáchání trestného činu.

26. dubna 2022

nprap. Pavla Kofrová

KŘP Ústeckého kraje

