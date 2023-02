Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nalezené si ponechal

LITOMĚŘICKO – Spravedlnosti neunikne…

Policistům ve Štětí se podařilo vypátrat a zadržet muže, který se dopustil nezákonného jednání tím, že si měl přisvojit nalezené věci, které ztratil chvíli před tím poškozený muž při pádu z bicyklu.

Sedmadvacetiletý místní mladík měl nalézt v nočních hodinách na ulici mobilní telefon, doklady a platební kartu. Mobilní telefon měl prodat a peníze užít pro svou potřebu. Prostřednictvím platební karty si měl opakovaně nakoupit zboží za bezmála 2 tisíce korun a poté ji zahodit.

Pravděpodobně si myslel, že když si nález ponechá, nikdo na to nepřijde. Opak byl pravdou. Policisté ze Štětí na základě operativního šetření mladíka vypátrali a podařilo se jim zajistit i odcizený mobilní telefon. Ve zkráceném přípravném řízení si mladík převzal sdělení podezření pro trestný čin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Podezřelému muži hrozí v případě soudem uznané viny trest odnětí svobody až na dva roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

Nepoctivec, který si nález ponechá, musí počítat s tím, že se může dostat do křížku se zákonem. Může se dopustit trestného činu (přestupku) a to i v případě, že s nálezem nijak nedisponuje, ale odmítá jej vydat oprávněné osobě. Nalezenou věc je možné odevzdat na policii nebo úřad.

Lze jí také odevzdat anonymně a to prostřednictvím schránek důvěry. Ty jsou v každém městě či obci.

1. února 2023

nprap. Pavla Kofrová

KŘP Ústeckého kraje

