Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Na výživném dluží statisíce

DĚČÍNSKO – Nyní čelí trestnímu stíhání; Do výkonu trestu se jí nechtělo…

Děčínští kriminalisté v těchto dnech zahájili trestní stíhání 42letého muže, kterého obvinili z přečinu zanedbání povinné výživy. Přestože si byl vědom své vyživovací povinnosti na své tři nezletilé potomky, výživné stanovené soudem na ně řádně více jak tři roky nehradil. Dluh na výživném se tak vyšplhal na částku přesahující 400 tisíc korun. Za uvedený čin obviněnému muži v případě uznání viny před soudem hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Do výkonu trestu se jí nechtělo

Příliš ochoty zahájit výkon trestu odnětí svobody neprojevila 39leté žena z Děčínska. Do věznice jí dodala teprve až policejní hlídka, která ženu při výkonu služby vypátrala v Děčíně. Provedenou lustrací policisté zjistili, že na ženu je okresním soudem vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Žena byla policisty omezena na osobní svobodě a po provedení potřebných úkonů na základě uvedeného příkazu soudu eskortována do vazební věznice v Teplicích.

Děčín 15. listopadu 2022

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

