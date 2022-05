Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Na děti neplatil

LITOMĚŘICKO – Dluží na výživném 80 tisíc korun; Nepoctivý nálezce.

Od měsíce ledna 2021 neplatí sedmatřicetiletý muž z Lovosicka na své dvě nezletilé děti výživné., ačkoliv mu tato povinnost vyplývá ze zákona a byla mu stanovena i soudním rozsudkem. Matce nezletilých dětí již dluží za uvedené období 80 tisíc korun. Neboť nenaplnil svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než 4 měsíce, může být potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Obvinění z trestného činu zanedbání povinné výživy si převzal dnešního dne. Trestní stíhání obviněného probíhá na svobodě.

Nepoctivý nálezce

Roudničtí policisté pátrají po neznámém pachateli, který si přivlastnil cizí peněženku. Ke ztrátě peněženky s finanční hotovostí a osobními doklady mělo dojít o víkendu v katastru obce Doksany. Poškozený se po zjištění ztráty vydal ihned zpět na místo svého předchozího pohybu, ale peněženku už nenalezl. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu.

Případný nálezce, který si peněženku ponechá, musí počítat s tím, že se může dostat do křížku se zákonem. Může se dopustit trestného činu (přestupku) a to i v případě, že s nálezem nijak nedisponuje, ale odmítá jej vydat oprávněné osobě. Nalezenou věc je možné odevzdat na policii nebo úřad. Lze jí také odevzdat anonymně a to prostřednictvím schránek důvěry. Ty jsou v každém městě či obci.



9. 5. 2022

nprap. Pavla Kofrová

KŔP Ústeckého kraje

