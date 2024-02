Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Muž se vyhýbal nástupu do vězení

ÚSTÍ NAD LABEM - Po jeho vypátrání se ani nenadál a už byl ve vězení.

Krásnobřezenským policistům se podařilo vypátrat 47letého muže, kterému byl uložen trest odnětí svobody s daným termínem nástupu. Vzhledem k tomu, že odsouzený tak neučinil, bylo po něm vyhlášeno pátrání s příkazem k dodání do výkonu trestu. Policisté muže vypátraji v odpoledních hodinách v lokalitě Krásnoho Března. Muž byl zadržen, eskortován do policejní cely a následně dodán do věznice.Zároveň byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za uvedené jednání tomuto muži hrozí, že si ve věznici pobydu o trochu déle.

Ústí nad Labem 5. února 2024

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

