Muž se dopustil výtržnosti

ÚSTECKO - Muž nad svou "horkou hlavou", jak sám uvedl, mával mačetou



Prvosledová hlídka byla v neděli krátce před jednou hodinou odpoledne byla vyslána na základě volání na linku 158 k muži, který před prodejnou ve Všebořicích máchal nad hlavou mačetou. Ve chvíli, kdy policisté přijeli na místo, tak muž již na místě nebyl. Odjel ve svém vozidle. Svědci policistům muže a vozidlo popsali a ti začali po něm pátrat. Po chvilce měli muže vytipovaného a jeli do místa jeho bydliště. Jejich tip byl správný. Osmatřicetiletý výtržník byl na místě zadržen a převezen na policejní služebnu. Při výslechu policistům uvedl, že je horká hlava a že ho naštvalo, že v obchodě fungovala pouze jedna pokladna. Zároveň jej jeden muž slovně napadl a označil za feťáka. Sám ale uznal, že své jednání přehnal. Policisté u muže provedli dechovou zkoušku na alkohol a test na drogy. Oba testy dopadli s negativním výsledkem. V současné době tomuto muži bylo sděleno ve zkráceném přípravném řízení podezření z trestného činu Výtržnictví, za což mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Ústí nad Labem 14. května 2024

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

