Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Muž obviněn z loupeže

ÚSTÍ NAD LABEM - Kriminalisté objasnili případ loupeže ze začátku prosince.

Ústeckým kriminalistům se podařilo objasnit případ loupeže v městské části Neštěmice. Policejní komisař zahájil trestní stíhání 49letého muže pro zločin Loupeže. Obviněný v prvním prosincovém týdnu kolem šesté hodiny večer v místním parku zezadu přistoupil k poškozenému a požadoval po něm peníze na pivo. Poškozenému následně ze zadní kapsy kalhot vytáhl vsazené lístky ze sázkové kanceláře a odešel. To mu ovšem nestačilo a vrátil se. Poškozeného začal prohledávat. Svalil ho na zem, kde na něj fyzicky zaútočil kopem do hlavy. Poškozený si rychle vymyslel, že když poprvé přišel a vzal mu lístky, tak to oznámil na policii, která už jede. To útočníka vystrašilo a z místa utekl. Policisté díky popisu a místní znalosti pachatele v krátké době vypátrali, kdy mu v současné době za uvedené jednání hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 2 do 10 let.



Krádež lešení

Chlumečtí policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který v průběhu noci z 25.-26.12. na jedné z parcel v obci Přestanov odcizil u rozestavěného domu tři kusy lešení, prodlužovací kabel a halogenové světlo. Tímto jednáním způsobil majiteli škodu kolem 34 tisíc korun.

Opilý řidič boural

Dne 26. prosince krátce po jedné hodině odpoledne u zastávky autobusu v ulici Sebuzínská 34letý řidič vozidla BMW nepřizpůsobil rychlost své jízdy a tím nezvládl průjezd zatáčky. S vozidlem následně havaroval, kdy najel na vzestupný travnatý svah a přetočil se na střechu. Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která byla pozitivní s výsledkem 1, 42 promile. Řidič neutrpěl zranění. Policisté následně muže převezli na policejní služebnu, kde mu bylo sděleno podezření z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky. Za uvedené jednání mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 1 roku, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Ústí nad Labem 28. prosince 2022

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

