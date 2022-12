Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Muž byl obviněn ze spáchání pěti trestných činů

DĚČÍN – Soud jej poslal do vazby

Policejní komisař zahájil trestní stíhání 22letého muže, kterého obvinil celkem z pěti trestných činů, a to krádeže, porušování domovní svobody, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a poškození cizí věci. Ten páchal majetkovou trestnou činnost v průběhu období od listopadu do začátku prosince letošního roku na různých místech v Děčíně. Navíc již od září letošního roku měl dle zjištění kriminalistů mařit výkon ochranného léčení uloženého soudem. Obviněný muž měl v uvedeném období, buď na volně přístupných parkovištích nebo po vniknutí na pozemek, různými způsoby vniknout nebo se vloupat do více než desítky zaparkovaných vozidel. Z některých z nich měl odcizit věci, které mu přišly pod ruku. Většinou se jednalo o elektroniku, ruční nářadí, elektrické nářadí, ale i platební kartu, osobní doklady nebo oblečení. Dvě z těchto vozidel měl i odcizit. Celková škoda, která byla jeho protiprávním jednáním způsobena, a to jak krádežemi, tak poškozením, byla vyčíslena na částku přesahující 270 tisíc korun.



Operativním šetřením se děčínským kriminalistům podařilo na počátku tohoto týdne muže vypátrat a zadržet. Jak kriminalisté zjistili, obviněný měl s majetkovou trestnou činností již zkušenosti a za obdobné skutky byl v minulosti soudně trestán. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soud dnes návrhu vyhověl a rozhodl o jeho vzetí do vazby. V případě uznání viny u soudu hrozí muži trest odnětí svobody až na 3 roky.

Děčín 9. prosince 2022

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

