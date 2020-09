Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Motorkáře transportoval vrtulník

MOSTECKO - Ten včera v podvečer havaroval u Záluží; Měl zákaz řízení, přesto řídil; Litvínovan znovu kradl.

Včera v podvečerních hodinách došlo na silnici III. třídy k dopravní nehodě motorkáře. Ten jel ve směru od obce Záluží na Horní Jiřetín. V levotočivé zatáčce měl řidič dostat smyk, upadl s motorkou na levý bok a poté narazil do sloupku svodidla, od kterého se odrazil a následně skončil jízdu mimo vozovku. Motocyklista utrpěl vážné zranění, se kterým byl letecky transportován do zdravotnického zařízení. Hmotná škoda byla policisty odhadnuta na celkovou částku 92 tisíc korun. Příčina nehody je předmětem dalšího šetření dopravní policie. Dechová zkouška nebyla u muže provedena z důvodu zranění.

Řídil, ač nesměl, z auta utekl

Na hříšníka za volantem narazila hlídka z policejní stanice Nová Ves v Horách. Muži zákona si v ranních hodinách všimli v obci Nová Ves v Horách osobního vozidla značky Škoda, který měla řídit osoba, o které hlídka věděla, že má zákaz řízení. Policisté se za vozem vydali a řidiče vyzývali k zastavení prostřednictvím zvukových i světelných znamení. Řidič však na znamení nereagoval a naopak přidal notně na rychlosti a hlídce ujížděl. Ta nakonec objevila vozidlo na lesní cestě prázdné. Muž ve věku 27 let z obce na Litvínovsku si nakonec od policistů odnesl záznam o sdělení podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neboť řídil automobil i přesto, že má vydané dva platné zákazy řízení od litvínovského městského úřadu.

Za krádež byl odsouzen, přesto znovu kradl

Muž ve věku 46 let z Litvínova opět kradl, i když byl za krádež ve vězení a nyní je za jinou krádež v podmínce. V litvínovském supermarketu měl muž odcizit čtyři láhve s whisky, maso a čokoládu, vše v celkové hodnotě 2 600 korun. Věci si ukryl do tašky, kterou si vzal z regálu a s lupem pak zamířil do zkušební kabinky. Následně prodejnu opustil, aniž by za zboží zaplatil. Totožnost muže odhalili litvínovští policisté díky osobní a místní znalosti. Litvínovan si od policie převzal záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Jak s věcmi naložil, policisté nezjistili. Za krádež mu hrozí až tříletý trest.

nprap. Ludmila Světláková

Most 3. září 2020

vytisknout e-mailem