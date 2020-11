Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Mladíka oloupil o mobil

MOSTECKO - Ač mladistvý, skončil ve vazbě; Pod bundou měl 87 oplatek; Splátky za televizi nesplácel.

Ve vazbě skončil na podnět mostecké policie mladík z Loun, kterého mostečtí policisté obvinili z provinění loupeže. Podle kriminalistů měl mladík koncem října v podvečerních hodinách v mostecké ulici U stadionu před domem přistoupit k jinému mladíkovi, který si tam v tu dobu prohlížel svůj mobil. Obviněný ho měl z ničeho nic udeřit pěstí do obličeje a z ruky mu měl vytrhnout telefon. Poté z místa utekl. Napadený po ráně upadl na zem. Odcizený mobil v hodnotě 10 tisíc korun nebyl zajištěn. Jak s ním mladík naložil, policistům neuvedl. Ti však provedeným šetřením zjistili, že ho měl prodat známému, který ho poté údajně po poškození zahodil. Vyšetřovatel po obvinění podal státnímu zástupci podnět k vazebnímu stíhání mladíka z důvodné obavy, že by se osoba mohla vyhýbat trestnímu stíhání a také proto, že by pokračoval v trestné činnosti. Soud nakonec vazbu na mladistvého uvalil.

Pod bundu ukryl 87 oplatek, ty neplatil

Několikrát soudně trestaný 37letý muž z Litvínova čelí obvinění ze zločinu krádeže. Krást měl muž v době vyhlášeného nouzového stavu a to v jednom litvínovském supermarketu. Tam si mezi regály ukryl do oděvu celkem 87 kusů různých oplatek. Následně zamířil k pokladnám, kde však nic neuhradil. Po odchodu na něj čekali pracovníci prodejny, kteří jeho podezřelé chování zpozorovali a zadrželi ho. Muž skončil na policii. Nekradl poprvé, byl již za majetkové delikty několikrát odsouzen. Za krádež sladkostí mu s ohledem na dobu spáchání hrozí až osmiletý trest odnětí svobody. Odcizené oplatky byly na místě zajištěny a nepoškozené vrácené zpět do prodeje. Jejich hodnota činila 948 korun. Litvínovan je stíhán na svobodě. Lup chtěl údajně zpeněžit.

Úvěrem financoval televizi, splátky ale nehradil

Z přečinu úvěrového podvodu čelí obvinění 31letý muž z Mostu. Ten měl v jedné mostecké prodejně uzavřít s jednou společností úvěrovou smlouvu na financování nákupu televizoru v hodnotě 16 tisíc korun. Ve smlouvě se zavázal hradit měsíční splátky. Do smlouvy měl obviněný uvést, že je zaměstnán v jedné pražské firmě s měsíčním příjmem, ačkoliv v době uzavírání předmětného úvěru nebyl nikde zaměstnán a nepobíral žádný pravidelný měsíční příjem, čímž při sjednávání úvěrové smlouvy uvedl nepravdivé údaje. Žádnou z předepsaných splátek neuhradil.

Most 13. listopadu 2020

nprap. Ludmila Světláková

