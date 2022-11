Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Mladík opakovaně kradl

LOUNSKO – Dostal chuť na čokoládu; Na cestu se posilnili.

Dostal chuť na čokoládu

Lounští policisté obvinili z trestného činu krádeže mladistvého z Příbrami. Ten se počátkem listopadu v odpoledních hodinách vydal do prodejny v Lounech. V obchodě ho pravděpodobně zaujala vystavená čokoláda, neboť čokoládový adventní kalendář měl z regálu odcizit a utéct neznámo kam. Po pár minutách se mladík opět vrátil do prodejny, kde se měl pokusit odcizit stejný výrobek. Při jeho smůle byl zastižen pracovníkem ostrahy. Policisté zjistili, že mladík byl už v minulosti pravomocně odsouzen za obdobnou majetkovou trestnou činnost, a to rozsudkem Okresního soudu v Příbrami. Za zmíněný trestný čin mu nyní hrozí, díky jeho trestní minulosti, v krajním případě pobyt za mřížemi až na rok a půl.

Na cestu se posilnili

V posledních dnech policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky 45letému cizinci, 60letému a 29letému muži z Loun.

V prvním případě byl 45letý řidič vozidla zn. Škoda v polovině listopadu v odpoledních hodinách na silnici I/7 na úrovni sjezdu Louny- východ zastaven hlídkou postoprtských policistů. Kontrolou policisté pojali podezření, že je muž pod vlivem alkoholu a podrobili ho dechovým zkouškám, které jejich podezření potvrdily. Výsledky vyšly pozitivní s hodnotou přesahující 2,7 promile alkoholu v dechu. Řidič byl na místě zadržen a na pár hodin skončil na protialkoholní záchytné stanici.

Dalším hříšníkem se stal 60letý řidič vozidla zn. Škoda, který byl ve večerních hodinách v obci Žerotín zastaven hlídkou lounských policistů. Ti u řidiče zjevně posilněného alkoholem provedli dechové zkoušky, jejichž hodnoty se pohybovaly nad 1,8 promile.

Posledním alkoholem posilněný řidič ve věku 29let byl v časných ranních hodinách v ul. Postoloprtská v Lounech odhalen hlídkou místních policistů. Po dechových zkouškách, kdy hodnota alkoholu v dechu neklesla pod 2,4 promile, byl zadržen jako výše uvedení „mistři volantu“.

Za své nezodpovědné chování by si dotyční muži mohli u soudu vyslechnout verdikt v podobě trestu odnětí svobody až na jeden rok, peněžitého trestu nebo zákazu činnosti.

28. listopadu 2022

por. Mgr. Kamil Marek

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

