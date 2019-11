Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Loupil maskován

LITOMĚŘICKO – Nyní je vazebně stíhán; Jablka ho svedla na scestí…

Komisař kriminální služby a vyšetřování obvinil osmadvacetiletého muže z Ústecka ze zvlášť závažného zločinu loupeže. Mladý muž si měl vyhlédnout prodejnu ve Štětí, kam měl krátce po poledni vstoupit maskován šátkem přes obličej a požadovat po obsluze vydání peněz. Obsluha mu z obavy z napadení peníze vydala. Stejný scénář ve stejné prodejně se měl opakovat ke konci měsíce října. To již probíhalo intenzivní vyšetřování a policisté na základě operativního šetření Ústečana v uplynulých dnech vypátrali a obvinili. Byl podán podnět k návrhu na vzetí do vazby, který byl akceptován. V případě soudem uznané viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody od dvou do deseti let.

Jablka ho svedla na scestí

Podezření pro trestný čin krádeže si tento týden převzal jedenačtyřicetiletý muž z Kladenska, který se na konci měsíce října měl vydat do soukromého sadu na Lovosicku pro ovoce. Po překonání oplocení jabloňového sadu měl odcizit více než 60 kg jablek. Výše uvedeného jednání se měl dopustit i přes to, že byl v posledních třech letech za obdobný čin pravomocně odsouzen a potrestán. V případě soudem uznané viny mu za krádež ovoce hrozí až tříleté vězení.

Do domu nezajištěným oknem

Neznámý pachatel vnikl na nedostatečně zajištěný pozemek rodinného domu v malé obci na Roudnicku, kde dále překonal zabezpečení okna otevřeného na tzv. ventilaci. Uvnitř domu se zmocnil zde uložených šperků a finanční hotovosti. Škoda je vyčíslena na 26 tisíc korun. Byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže a porušování domovní svobody. Po pachateli krádeže a odcizených věcech policisté pátrají.

Litoměřice, 15. 11. 2019, nprap. Pavla Kofrová

tisková mluvčí KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence Litoměřice

tel.: +420 974 436 207

email: krpulk.kr.pis.lt@pcr.cz

vytisknout e-mailem