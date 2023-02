Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Loupil i kradl

DĚČÍNSKO - Skončil ve vazbě

Rumburští kriminalisté zahájili trestní stíhání 33letého muže, kterého obvinili ze zločinu loupeže a přečinů krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Kriminalisté ve spolupráci se šluknovskými policisty zjistili a prokázali, že obviněný od poloviny ledna do konce měsíce ledna letošního roku páchal trestnou činnost ve Šluknově. Muže kriminalisté viní z toho, že se v uvedeném období dopustil loupeže, krádeže peněženky s finanční hotovostí a platební kartou, vloupal se do kostela ve Šluknově, kde odcizil církevní předměty a také neoprávněně vnikl do dvou rodinných domů a odcizil z nich peněženku, mobilní telefon a motorovou pilu. Svým protiprávním jednáním způsobil škodu přesahující částku 68 tisíc korun.



Jak kriminalisté zjistili, obviněný měl s majetkovou trestnou činností již zkušenosti a za obdobné skutky byl v minulosti soudně trestán. Na základě podnětu policejního komisaře podal státní zástupce návrh na vzetí obviněného do vazby, který soudce akceptoval. Rozhodnutím soudu byl muž vzat do vazby. V případě uznání viny u soudu muži hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.

Děčín 10. února 2023

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

