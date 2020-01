Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kudy chodil, tudy kradl

MOSTECKO - Soud muže, který kradl v obchodech, poslal do vazby; Spoluprací policisté zajistili lup i podezřelého.

Čáru přes rozpočet zřejmě udělal okresní soud v Mostě 19letému mladíkovi, když ho soudce poslal do vazby na podnět policie. Vyšetřovatel mladého Mostečana obvinil z přečinu krádeže. Muž měl dle policie krást v několika případech v obchodech v Mostě. V supermarketu měl odcizit kávovar za 4 900 korun. S lupem odešel a do prodejny se za chvíli vrátil a odnesl si 60 balení čokoládových pralinek v hodnotě 1 700 korun. Jiný den přišel opět do téhož obchodu a odnést měl krabici s 15 lahvemi rumu. V jiném supermarketu si měl vzít u pokladny 120 ks balení žvýkaček v hodnotě 1 600 korun. Ani ty nezaplatil. V posledním případě měl v obchodním domě odcizit oblečení pro miminka. Prodavačka ho chtěla zadržet, muž však z místa utekl. Utíkal po ulici Budovatelů a narazil na hlídku policistů z obvodního oddělení Most. Ti se po něm zrovna sháněli. Muž při útěku část lupu odhodil pod strom, část měl pod mikinou. Celkem nakradl zboží za 19 tisíc korun a odcizené věci zpravidla rozprodal.

Mladík kradl na návštěvě, policie ho záhy našla a zajistila i lup

Krátce po krádeži skončil na policejním oddělení 19letý mladík z Mostu, který měl ve druhé polovině ledna okrást přítele své příbuzné. S tou jel k němu na návštěvu do Meziboří, kde oba přespali. Mladík se probudil velmi brzy a z bytu muže měl odcizit notebook, ze skříně si měl vzít mužovy kalhoty, trička, ponožky, rukavice, obul si jeho boty a také si přivlastnil finanční hotovost. Z bytu ihned odešel. V Mostě zastavil v zastavárně notebook. Rychlou akcí mezibořských policistů byl případ ve spolupráci s dalšími obvodními odděleními záhy vyřešen. Mostečtí policisté krátce po krádeži v zastavárně v Mostě odcizený notebook zajistili, hamerští policisté mladíka týž den odpoledne v Janově vypátrali a mezibořští policisté mu sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže. Za ten mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Už v minulosti byl za podobný trestný čin odsouzen. I další odcizené věci byly vráceny zpět poškozenému. Jen peníze mladík stihl utratit. Poškozený vyčíslil škodu na částku 18 tisíc korun.

Trojici čeká rychlé odsouzení

Rychlý trest do tří dnů může očekávat jeden muž a dvě ženy, kteří měli krást v obchodech. Policisté jejich případy šetřili ve zjednodušeném zkráceném přípravném řízení. Muž ve věku 34 let z Nymburska měl v jednom mosteckém supermarketu odcizit tento týden 20 kusu nabitých SIM karet v hodnotě 1 100 korun, které si ukryl pod bundu. Nezaplatil je a skončil v rukou ostrahy. Při zadržení byl agresivní. Následně si ho převzala policejní hlídka. Už v minulosti kradl.

Žena ve věku 46 let z Chebu měla v Mostě krást v šesti supermarketech. Lup vždy ukrývala do kabelky nebo tašky. Naposledy byla při krádeži zadržena tento týden. Celkem nakradla zboží za osm tisíc korun. To bylo vždy zajištěno ostrahou.

Další krádež má mít na svědomí 31letá žena z obce na Mostecku. Ta tento týden opět měla odcizené zboží ukrýt do kočárku a po krádeži byla zadržena. Za krádež byla již v minulosti odsouzena a letos skončila kvůli krádežím v obchodech na policii několikrát.

nprap. Ludmila Světláková

Most 31. ledna 2020

