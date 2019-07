Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kriminalisté objasnili sérii vloupání do vozidel

CHOMUTOVSKO - V Chomutově se včera konala tisková konference.

Chomutovským policistům se podařilo objasnit sérii vloupání do desítek motorových vozidel, ke kterým docházelo na různých místech České republiky. Podle nich má 57 násilných vniknutí do aut na svědomí 44letý muž z Prahy, který měl svým jednáním způsobit škodu téměř 900 tisíc korun. Chomutovští kriminalisté ho ve spolupráci s lounskými kolegy zadrželi 8. července v Lounech. Následující den ho policejní vyšetřovatelka obvinila ze spáchání čtyř trestných činů a podala podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. Státní zástupce a soudce to akceptovali a muž je nyní ve vazební věznici. Trestné činnosti se obviněný nedopustil poprvé, v minulosti byl sedmnáctkrát pravomocně odsouzen převážně za majetkovou trestnou činnost. Více informací k případu naleznete zde v odkaze.

Na objasnění výše popsané série vloupání do vozidel se podíleli také kriminalisté ze Žďáru nad Sázavou.

K případu včera proběhla na územním odboru Chomutov tisková konference. Informace zástupcům médií poskytovali vrchní komisař ÚO Chomutov mjr. Ing. Tomáš Gerstner a vedoucí 2. oddělení obecné kriminality ÚO Chomutov npor. Ing. Zdeněk Kaiser.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence Chomutov

25. července 2019

vytisknout e-mailem