Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kriminalisté objasnili sérii vloupaček

MOSTECKO - Muž napáchal škodu 300 tisíc.

Mostečtí kriminalisté objasnili sérii vloupaček nejen do osobních automobilů. Ty má mít na svědomí 30letý muž z Prahy. Policejní vyšetřovatel ho v posledních dnech obvinil ze spáchání trestného činu krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Stíhaný se měl dopouštět nezákonné činnosti na území celého okresního města. Rozbitá a vykradená auta byla jak v okrajových částích Mostu, tak v samotném centru. Tam se v jednom případě před ubytovacím zařízením vloupal do plastových kufrů u odstaveného motocyklu. V jiné části města nedaleko centra měl Pražan poškodit uzamčená vrata garáže, do které pak neoprávněně vstoupil. Odtud odešel s elektrickým nářadím a dětským kolem. Scénář vloupaček do aut byl téměř vždy totožný. Obviněný podle policistů násilím poškodil zaparkované vozy, kterých bylo šest, a byly různých značek. Šroubovákem rozbil skleněnou výplň okna a vstoupil do útrob automobilu. Bral všechno, co se dalo dobře zpeněžit. Majitelé postrádali zejména uložené nářadí, zahradnické náčiní, ale i oděvy nebo kempovací vybavení. Jednou dokonce z ulice Višňová odjel s autem, jehož majitel nechal klíč ve vozidle. To pak sice nechal Pražan odstavené v České ulici, ale z nákladového prostoru vůz odlehčil o uloženou míchačku na lepidlo, svářečku nebo plastové trubky. Stíhaný ničením majetku a krádežemi napáchal škodu přesahující 300 tisíc korun. Kriminalistům k dopadení podezřelého pomohlo mnoho zajištěného důkazního materiálu na místě činu. Policisté stopy různého charakteru důkladně vyhodnotili a došli k závěru, že majetkové trestné činnosti se dopustil již v minulosti odsouzený 30letý muž. Ten zkušenosti s několikaletým vězením už má. Teď má slušnou šanci se za mříže v případě odsouzení vrátit, a to na dalších až pět let.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

11. listopadu 2024

vytisknout e-mailem