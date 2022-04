Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kriminalisté objasnili sérii krádeží

CHOMUTOVSKO - Obviněnému hrozí pětiletý trest; Na alimentech dluží téměř 80 tisíc.

Od začátku tohoto roku přijali policisté několik oznámení o vloupáních do různých objektů v okrese Chomutov. Cílem původně neznámého pachatele byly zejména rozestavěné rodinné domy a stavební buňky v obcích na Chomutovsku, z nichž dotyčný bral, co se dalo. Většinou násilím překonal zajištění daného objektu, vnikl dovnitř a tam pak odcizil různé nářadí, přístroje (elektrocentrály, vibrační desky, pily apod.) stavební materiál, kabely, přímotopy a další věci. Z komunikace před jedním z domů ukradl i plastovou nádrž na vodu o objemu tisíc litrů. Na jedné ze stavebních parcel se pokoušel vniknout do nádrží dvou zaparkovaných nákladních vozidel, čímž poškodil jejich zámky. U odstaveného bagru se mu do nádrže dostat podařilo a odcizil z ní 100 litrů motorové nafty.

Kromě těchto vloupání zaevidovali policisté v dubnu pokus o krádež a také krádež nafty z buldozerů odstavených v bývalém dobývacím prostoru uhlí v okrese Chomutov. V prvním případě pachatel násilím vnikl do kabiny buldozeru, který nastartoval, zvedl radlici a couvl o jeden metr. Poté odstranil zámek palivové nádrže, ale naftu nakonec neodcizil. Poškozením buldozeru však způsobil více než 30tisícovou škodu. O pár dní později z nádrže jiného buldozeru odcizil více než 150 litrů motorové nafty.

Ve stejné době tehdy neznámý pachatel na sídlišti v Chomutově vnikl do odstaveného osobního vozidla, se kterým odjel.

Policisté ve snaze objasnit popsané případy postupně získali množství poznatků, díky nimž zjistili, že krádeže spolu budou souviset a zřejmě je má na svědomí jedna osoba. Vyhodnocení zajištěných důkazů a informací dovedlo kriminalisty k osobě podezřelého muže. Zadrželi ho a v místě, kde přebýval, zajistili část odcizených věcí. Ty pak vrátili jejich majitelům.

Třicetiletý recidivista z Chomutova se ke krádežím doznal a uvedl, že část lupu již rozprodal. Hodnota odcizených věcí byla vyčíslena nejméně na 177 tisíc korun. Vyšetřovatel muži sdělil obvinění z trestných činů krádeže, poškození cizí věci a neoprávněného užívání cizí věci. Soud ho v případě uznání viny může poslat za mříže až na pět let.

Na alimentech dluží téměř 80 tisíc

Povinnost platit alimenty na své děti podle všeho neřeší 43letý muž z Loun. Podle zjištění policistů již měsíce neplatí výživné na své nezletilé syny, které má se dvěma ženami. Jedné z nich má na dítě podle soudního rozsudku měsíčně platit 2.500 korun, druhé z nich dokonce 3.300 korun. Celkový dluh se tak vyšplhal už na bezmála 80 tisíc korun.

Kvůli neplnění těchto vyživovacích povinností nyní čelí obvinění ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy. Podle zákona může být potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 26. dubna 2022

