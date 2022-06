Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kradl a kradl

LOUNSKO – Jednou bylo málo; Opilý se zákazem.

Jednou bylo málo

Lounští policisté v těchto dnech sdělili 41letému muži z Loun podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Podle nich se měl v červnu dopustit dvou krádeží, a to vždy na jiném místě v Lounech. V prvním případě se měl dostat do místnosti obsluhy veřejných toalet a zde ze stolu odcizit 300 korun. Ve druhém případě měl využít nepozornosti prodavaček prodejny řeznictví a v nestřeženém okamžiku odcizil z prostoru za prodejním pultem dva mobilní telefony, čímž majitelům mobilních telefonů způsobil škodu bezmála 5 tisíc korun. Policisté zjistili, že muž byl již v minulosti pravomocně odsouzen za obdobnou majetkovou trestnou činnost, a to rozsudkem Okresního soudu v Lounech. Za zmíněný trestný čin hrozí muži díky jeho trestní minulosti až tříletý pobyt za mřížemi.

Opilý se zákazem

V minulých dnech policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření z trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 31letému cizinci. Ten byl v nočních hodinách zastaven a kontrolován lounskou hlídkou v ulici Osvoboditelů. Dotyčný řídil vozidlo zn. Peugeot Partner i přesto, že měl vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. Trestním příkazem ho již v minulosti potrestal soud. Dále mu byla při silniční kontrole provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu. Naměřené hodnoty se pohybovaly přes 2 promile alkoholu. Cizinec byl hlídkou na místě zadržen a předán do cely předběžného zadržení. Po vystřízlivění si muž od policistů převzal záznam o sdělení podezření z trestných činů. Za svou opakovanou nerozvážnost by si mohl u soudu vyslechnout, v případě odsouzení, verdikt v podobě odnětí svobody až na dvě léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

30. června 2022

prap. Mgr. Kamil Marek

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem