Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krádež platební karty

ÚSTECKO - Muž si užíval nalezené karty a nakupoval



Trmickým policistům se podařilo objasnit případ krádeže platební karty. Ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 41letému muži z trestného činu krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Podezřelý koncem měsíce března v ranních hodinách před místním barem nalezl platební kartu. Ovšem místo toho, aby jí odevzdal na nejbližším policejním oddělení nebo předal městské policii, tak se rozhodl nálezu využít. V sedmi případech provedl platby do výše 500 korun. Neudává se při nich PIN kód. Takto nakupoval do té doby, než platební kartu poškozená zablokovala. Za necelých 12 hodin po celém městě nakoupil za 2 638 korun. Poté to ještě ve dvou případech zkusil, ale platby mu byly zamítnuty. Vzhledem k tomu, že byl v minulosti za majetkovou trestnou činnost již v posledních 3 letech odsouzen, hrozí mu trest odnětí svobody až do výše 3 let.

Ústí nad Labem 26. dubna 2024

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

