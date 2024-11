Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krádež kol objasněna

CHOMUTOVSKO - Okradená majitelka si kolo poznala na ulici.

Náhoda napomohla k objasnění krádeže kol z kočárkárny panelového domu v Kadani, ke které došlo v pondělí odpoledne. Původně neznámý pachatel po vniknutí do prostoru kolárny odtud ukradl dvě kola v celkové hodnotě přes 20 tisíc korun. Ta byla zajištěna jedním společným lankem se zámkem, jenž pachatel rozlomil. Nedlouho po krádeži (ve stejný den) si dotyčná při průjezdu vozidlem v Kadani všimla, že nějaký cizí muž po chodníku vede její kolo. Ihned vyrozuměla policii a za dotyčným se vydala. Ten pak vyčkal příjezdu přivolaných strážníků a policistů a uvedl, že kolo mu půjčil jeho kamarád, jehož zná jen pod přezdívkou a řekl, kde by se mohl nacházet. Policisté se strážníky pak tohoto muže vypátrali, ztotožnili a zadrželi. Jedná se o 30letého Kadaňana. Od toho také zjistili, že krádeže se měl dopustit společně se svým známým. Po zadržení prvního podezřelého se policisté na základě své místní a osobní znalosti rozhodli provést šetření v azylovém domě na Kadaňsku, kde by se podle nich mohl zdržovat druhý podezřelý. Nemýlili se a 31letého muže zde vypátrali a zadrželi.

Policisté dále zjistili, že jedno z ukradených kol prodal podezřelý majiteli prodejny v Kadani, a to za částku 2 tisíce korun. Obě odcizená kola policisté zajistili a vrátili majitelkám.

Zadrženým mužům po noci strávené v policejní cele sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže ve spolupachatelství. Mladšímu z nich hrozí u soudu až dvouletý trest, jeho kolegu by s ohledem na předchozí odsouzení pro krádež mohl soud potrestat odnětím svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 7. listopadu 2024

vytisknout e-mailem