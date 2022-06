Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

MOSTECKO - Další zlodějíček ve vazbě; Tohle se na veřejnosti nedělá.

Kdo chce kam, pomozme mu tam

Další úspěšnou realizaci mají za sebou mostečtí kriminalisté. Ti zadrželi 31letého muže, kterému kladou za vinu spáchání hned několik trestných činů. Poslední únorový den v ranních hodinách vstoupil Mostečan v městské části Severní do budovy jisté firmy. Tam se choval jako zaměstnanec společnosti. Odkráčet měl ale s krabicí s nádobím za 6 tisíc korun. V druhé polovině dubna v odpoledních hodinách navštívil muž jednu z místních škol, ze které měl odejít s cizí příruční taškou v ruce. V budově využil nepřítomnosti osob a neprávem si přivlastnil odloženou brašnu, ve které byl mobilní telefon, dvě platební karty, dvoje brýle a peníze. Majiteli věcí tak připravil nepříjemné překvapení. Než poškozený stihl platební prostředky zablokovat, muž provedl nákupy v tabáku a v potravinách za 1500 korun. O pár hodin později, asi tři hodiny po půlnoci, vstoupil do hotelového pokoje, ačkoliv zde ubytován nebyl. Před tím hotel procházel a zkoušel kliky od dveří. Podle policistů připravil spícího cizince o mobilní telefon a finanční hotovost. Nekalé jednání muže pokračovalo v první polovině května. Nechal se odvézt svým známým do jedné obce poblíž Lovosic. Tam při noční procházce zkoušel uzamčení dveří rodinných domů. Bohužel v jednom případě se mu podařilo vstoupit do nemovitosti, ze které měl odcizit peněženku s finanční hotovostí a platebními kartami. Na přilehlé benzínové čerpací stanici ihned provedl dva nákupy za částku téměř tisíc korun. Pak zřejmě vyhledal nejbližší bankomat, kde se měl pokusit neúspěšně vybrat finanční prostředky. Následující ráno vstoupil muž do peněžního ústavu v Mostě a podle kriminalistů z kanceláře odcizil tři tablety za částku téměř 60 tisíc korun. Již s úmyslem nekalého nákupu navštívil koncem května mostecký supermarket. Tam si údajně všiml otevřených dveří do prostoru, kde nemá zákazník co dělat. Ze zázemí obchodu pro zaměstnance bral vše, co viděl. Pracovnice prodejny připravil o peníze, elektronickou cigaretu, svazek klíčů od domu a od vozidla. Policisté mu také kladou za vinu, že se první červnový týden v ranních hodinách a bez vědomí majitelů pozval do rodinného domu ve staré mostecké zástavbě. Poškozenému připravil nepříjemné zjištění v podobě chybějících financí ve výši 26 tisíc korun.

Mostečtí policisté na sérii krádeží intenzivně pracovali. Vyhodnocením všech důkazů došli k závěru, že se všech nezákonných jednání dopustil právě zadržený 31letý muž. Nejedná se o žádného začátečníka. Za majetkovou trestnou činnost byl již třináctkrát odsouzen, a to včetně trestu odnětí svobody. Ke všem protizákonným činnostem se muž kriminalistům doznal. Krádežemi způsobil škodu několik desítek tisíc korun. Cenné věci údajně ihned prodal na ulici a získané peníze, včetně těch odcizených, použil pro svoji potřebu. Od policejního vyšetřovatele si za jeho počínání převzal sdělení obvinění ze spáchání trestných činů krádež, porušování domovní svobody a neoprávněné opatření a padělání platebního prostředku. Vzhledem k jeho minulosti podali policisté návrh na vzetí stíhaného do vazby, který soud akceptoval a kam byl za doprovodu uniforem převezen. V případě uznání viny hrozí Mostečanovi další tříletý pobyt ve vězení.

Tohle se na veřejnosti nedělá

Nepříjemnou podívanou připravil minulý týden v litvínovském centru 46letý muž návštěvníkům restaurace a procházejícím občanům. Na základě oznámení vyjížděli policisté ve večerních hodinách k opilému a nevhodně chovajícímu se muži. Před zraky dětí a právě konzumujících zákazníků se měl sexuálně uspokojovat s kalhotami u kotníků a hlavou opřenou o popelnici. Přivolaná hlídka celý pohoršující akt na frekventovaném místě ukončila, Litvínovana zadržela a na vystřízlivění převezla do policejní cely. Následující den si za sexuální hrátky na veřejnosti převzal od policistů sdělení podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. V případě odsouzení mu za tuto hrubou neslušnost hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

