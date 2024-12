Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Internetový podvodník chtěl za cihly platbu předem

LITOMĚŘICKO – Důvěřiví zájemci přišli o více než 3 miliony korun.

Litoměřičtí kriminalisté rozkryli na základě intenzivní několikaměsíční práce rozsáhlou sérii podvodného jednání. Obvinění pro trestný čin podvodu sdělili padesátiletému muži z Prahy, který měl prostřednictvím internetu nabízet stavební cihly, kterými nikdy nedisponoval.

Obviněný měl vystupovat jako obchodní ředitel fiktivní obchodní společnosti a prostřednictvím předem připravené internetové domény a

e-mailových schránek nabízet prodej broušených stavebních cihel.

Cihlami, které nabízel, nikdy nedisponoval a nebyl je schopen dodat. Přesto si nechal za nabízené zboží posílat na bankovní účet zálohové platby.

Výše uvedeným jednáním měl uvést v omyl 18 důvěřivých zájemců, kteří mu celkem na zálohách poslali více než 3 miliony korun.

Obvinění bylo Pražanovi doručeno do výkonu trestu, kde se nachází za předchozí majetkovou trestnou činnost.

V případě odsouzení mu s ohledem na výši způsobené škody hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let.

Policisté opětovně upozorňují na podobné případy, kdy kupující zaujme většinou výhodná nabídka levnějšího zboží, nebo třeba nabídka věci, která jinde není dostupná. Neodradí je pak ani požadavek k zaslání platby předem, přičemž jinou možnost tento „prodávající“ ani nenabízí. Často se jedná o podvod, kdy falešný prodávající koupenou věc nezašle a peníze samozřejmě nevrátí… Buďte tedy opatrní při nákupech přes internet a platbu předem využívejte skutečně jen u ověřených prodejců.

2. prosince 2024

nprap. Pavla Kofrová

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

