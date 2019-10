Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Houbaři pozor

LOUNSKO - V posledních dnech přibývá ztracených seniorů v lese.



Houbaři mají v posledních dnech napilno, policisté však také. Během šesti dnů řešili policisté z lounského územního odboru hned tři případy ztracených houbařů. Dva z nich se odehrály na sklonku září, třetí začátkem října. Společným jmenovatelem bylo, že se vždy v lese ztratil houbař – pokaždé se jednalo o seniora ve věku kolem 70 let. Na linku 158 se v podvečerních hodinách obrátil buď kamarád či známý pohřešovaného, v jednom případě to byl příbuzný. Do akce bylo vždy nasazeno několik policejních hlídek, v některých případech šlo i o hlídky ze sousedních krajů. Zapojen byl i služební pes. Dvakrát byl dokonce nasazen i policejní vrtulník. Tentokrát měly všechny tři případy šťastný konec. Ve dvou z nich kontaktovali večer policii příbuzní, že se pohřešovaný sám vrátil v pořádku domů. Dalšího houbaře nalezli policisté ve spolupráci s jeho vnukem, a to i díky tomu, že si sebou vzal do lesa mobilní telefon. Muž byl po několika hodinách v lese sice dehydrovaný, ale jinak naštěstí v pořádku.

V této souvislosti chceme apelovat na houbaře, aby nepřeceňovali své schopnosti a síly a pokud možno se sami nevydávali na místa, která dobře neznají. Doporučujeme do lesa nosit plně nabitý mobilní telefon a vždy někomu z příbuzných či známých oznámit úmysl jít na houby a sdělit mu alespoň přibližné místo.

7. října 2019

