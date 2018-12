Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Hlídejte si platební karty

MOST - Ztrátou nebo krádeží přijdete i o peníze; Lapka byl přistižen v domě.

Lapka byl přistižen při krádeži v rodinném domě, na útěku napadl ženu

Do cizího domu se vydal krást 24letý muž z Bíliny. Ten měl v obci na Litvínovsku v časně ranních hodinách vniknout otevřenou brankou do rodinného domu. Poté se dostal do sklepa a tam si vybral dvě motorové pily k odcizení. V domě se však pohyboval hlučně a rámusem na sebe upozornil obyvatelku domu, která byla zrovna venčit psa a branku neuzamkla. Muže objevila ve spodní části domu, ten lup položil a poté se snažil z místa utéct. Žena mu v útěku bránila a chtěla ho zadržet. Tomu se nakonec podařilo z domu vyběhnout a při útěku měl mladou ženu udeřit a způsobit jí lehké zranění, se kterým vyhledala lékařské ošetření. Vyšetřovatel muže obvinil z přečinu porušování domovní svobody.

Ztráta platební karty může znamenat i ztrátu peněz

Policie upozorňuje na rizika spojená s držením platební karty. Jen loni šetřila mostecká policie 84 případů neoprávněného držení cizí platební karty. Poškození o ni přišli ztrátou nebo krádeží. Je důležité platební karty chránit před kapesními zloději, nosit ji odděleně od osobních dokladů a peněz, kartu nikomu nepůjčovat a neuschovávat kartu společně s PIN. Pokud dojde ke krádeži nebo ztrátě platební karty je nutné provést okamžitou blokaci u peněžního ústavu, který ji vydal (proto je důležité vědět číslo platební karty – není to PIN). Občané musí být opatrní při výběrech v bankomatech i při platbách v obchodech či restauracích. Pokud někdo nalezne platební kartu, je povinen ji odevzdat buď na pobočce jakékoliv banky, nebo na policejní služebně, jinak se dopouští trestného činu.

Poškozený ztratil kartu a přišel o peníze

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku 29letého muže z Litvínova. Ten měl v obci na Litvínovsku nalézt platební kartu, kterou tam ztratil poškozený držitel a včas ji nezablokoval. Ještě ve stejný den v celém okresu v různých obchodech a supermarketech měl provést deset platebních transakcí za více než 4 tisíce korun, poté se pokusil o další tři platby ve výši 8 500 korun, které byly zamítnuty. S kartou měl dále v dalších čtyřech obchodech platit za zboží v hodnotě 1 600 korun. Oblečení v mostecké prodejně za 484 korun si neodnesl, platba nešla již provést. Obviněný poškozenému způsobil v jednom dni škodu ve výši 9 121 korun. Obviněný je stíhán na svobodě.

Nálezce platební karty byl rychlý

S výběrem peněz z cizí platební karty neotálel její nový majitel. Původní ji koncem minulého týdne ztratil společně s peněženkou neznámo jak a kde. Nálezce ji okamžitě využil a provedl výběry u bankomatů a poškozeného připravil o celkovou částku vyšší než 15 tisíc korun. Poškozený ztrátu zjistil po příchodu domů, a i když již hned zablokoval, nálezce byl rychlejší. Neznámý pachatel se tak dopustil trestného činu krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

