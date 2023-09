Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Hledáme osoby z fotografií

TEPLICKO - Mohou mít spojitost s vloupáním do školy v Krupce.

K vloupání do prostor Masarykovy základní školy v Krupce došlo v období od 9.8.2023 14.30 hodin do dne 10.8.2023 09:00 hodin. Neznámý pachatel překonal oplocení ve výšce 1,85 metru a následně se vloupal do místnosti třídy, kde prohledal stůl, ale byl vyrušen alarmem a z místa utekl. Policisté v souvislosti s tímto případem pátrají po totožnosti dvou osob na přiložených fotografiích, kdy jedna osoba nese v ruce krumpáč. V případě jakýchkoliv poznatků k osobám, či k vloupání do školy, informujte policisty na lince 158.

18. září 2023

por. Bc.Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

