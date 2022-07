Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Hledáme důležité svědky

DĚČÍN – JÍLOVÉ – Viděli jste toto napadení?

Policisté z Obvodního oddělení policie Děčín – Podmokly se zabývají případem trestného činu výtržnictví, který se stal 3. července v době od 19:10 hod. do 19:15 hod. v Jílovém u Děčína, na autobusové zastávce u papíren na ulici Teplická a následně pokračoval v autobuse linky č. 432, jedoucím směrem na Děčín.

Agresivní muž zde nejprve slovně a poté fyzicky zaútočil na druhého muže na autobusové zastávce. Útočník do něj kopl a poté, co napadený muž upadl na zem a zranil se, chtěl mu agresor ještě dupnout na hrudník. V tomto mu však naštěstí zabránila manželka zraněného muže. Poblíž zastávky se měli v tu dobu nacházet minimálně tři další lidé. Fyzické útoky ze strany agresora pokračovaly i po příjezdu autobusu linky č. 432. Uvnitř autobusu strčil do poškozeného muže, který upadl na sedačku vedle jiného cestujícího a agresivní muž jej opět začal bít do oblasti hlavy. V autobusu na lince č.432, jedoucím směrem do Děčína, se v uvedeném čase, kromě řidiče, rovněž mělo nacházet několik dalších cestujících.

Pro vyřešení tohoto případu jsou pro policisty důležití právě tito svědci, kteří byli v předmětné době přítomni na autobusové zastávce v Jílovém u papíren na ulici Teplická a také cestující v autobuse na lince č. 432. Proto tyto důležité svědky žádáme, aby se ozvali na linku 158 nebo policistům z Obvodního oddělení Děčín – Podmokly na tel. 974 432 100. Děkujeme.

Děčín 27. července 2022

prap. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

PČR ÚO Děčín

