Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Hledá se majitel jízdního kola

MOSTECKO - Policisté se obrací na veřejnost.

Kriminalisté se obrací na veřejnost v širším okolí s pátráním po majiteli věci. Policisté v rámci svého výkonu zajistili jízdní kolo oranžové barvy, o kterém se domnívají, že by mohlo pocházet z trestné činnosti. Do současné doby není znám majitel předmětného kola (viz fotografie) se širokými pneumatikami tzv. fatbike a se samolepkou na horní přední části rámu vyobrazující šelmu.

V rámci objasnění žádáme tímto majitele kola, ale i občany, kteří by mohli znát, komu zajištěná věc patří, nechť se prosím ozvou na linku 158. Děkujeme.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

20. října 2022

