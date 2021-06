Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Evropský den proti vloupání do obydlí

ÚSTECKÝ KRAJ - Policisté se zapojili do kampaně proti majetkové kriminalitě.

Evropský den proti vloupání do obydlí letos připadá na dnešní den, na 16. června 2021. Přestože je ochrana majetku celoroční záležitostí, v tento den stojí za připomenutí, jaká by měla platit pravidla u zabezpečení objektů. Zvláště nyní, v době, kdy lidé více cestují, více opouštějí svá obydlí a chystají se na letní dovolené.

Evropský den proti vloupání letos doprovází v členských státech Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) nový slogan: „Ujistěte se, že to bude pouze šéfkuchař, kdo vás ten večer překvapí“. Nadále se bude zmiňovaný den prezentovat také sloganem z předchozích kampaní: „Ať se z vysněné dovolené nestane noční můra“.

Více informací k Evropskému dni proti vloupání naleznete v tomto odkaze - Tisková zpráva Policejního prezidia ČR.

Zmiňovaná kampaň vhodně doplňuje koncept preventivního projektu „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“. Projekt zaměřený na problematiku majetkové kriminality reaguje na nové trendy vloupání do obydlí. Přitom cíleně informuje o nových účinných způsobech ochrany majetku, o technickém a elektronickém zabezpečení a jeho vhodné kombinaci. Podstatným úkolem nového projektu je vzbudit u majitelů domů a bytů zodpovědnost k řádnému zabezpečení svého objektu. Nabádá také občany k větší pozornosti v bezprostředním okolí, např. všímat si pohybu podezřelých osob nebo vozidel.

Hlavním nástrojem projektu je mobilní aplikace „Zabezpečte se“ (ke stažení zdarma). Je určena široké veřejnosti a má poskytnout poradenství (informace, návody), jak zabezpečit svůj majetek. Více informací k zabezpečení svých objektů lze nalézt také na webových stránkách www.stopvloupani.cz.

V rámci Evropského dne pro vloupání do obydlí se dnes na Litvínovsku uskutečnila jedna z preventivních akcí zaměřená na kontroly nemovitostí určených k bydlení či užívání. Policisté oslovovali majitele a uživatele domů a předávali jim doporučení k zajištění majetku. Zároveň procházeli a prohlíželi místa, která by mohla přilákat nezvané návštěvníky.

V letošním roce, v období od 1. 1. do 31. 5., policisté v rámci Ústeckého kraje zaregistrovali 49 vloupání do chat. Jedná se meziroční pokles téměř o 42 procent, ve stejném období loňského přijali 84 oznámení o vloupání do rekreačních objektů. Mírný nárůst, o téměř šest procent, byl zaznamenán u vloupání do bytů a rodinných domů, letos za prvních pět měsíců bylo oznámeno 109 případů, loni 103.



Základní rady a doporučení před odchodem z obydlí:

- Objekt řádně zajistěte. Při odchodu se ujistěte, že jste zavřeli všechna okna a zamkli dveře.

- Zbytečně neupozorňujte na svou nepřítomnost na sociálních sítích a ve svém okolí se nechlubte odjezdem z domova.

- Chraňte své cennosti využitím trezoru či možností úschovy.

- O kontrolu obydlí požádejte sousedy (vč. vybírání poštovní schránky).

- Pokud po návratu do svého obydlí zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte dovnitř sami a neprodleně volejte linku tísňového volání 158.



por. Alena Bartošová

KŘP Ústeckého kraje

16. 6. 2021

