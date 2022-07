Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dva řidiči pod vlivem alkoholu

ÚSTÍ NAD LABEM - Řidička neodhadla šíři uličky a řidič se zákaz řízení

Alkohol ovlivnil ženě úsudek o šíři uličky

Trmičtí policisté v sobotu krátce před půlnocí vyjížděli k opilé řidičce, která své vozidlo doslova opřela o dům. Pětapadesátiletá řidička vozidla Fiat Stilo se v ulici Vaňovská snažila projet úzkou cestou za domem, ale vzhledem k tomu, že byla silně ovlivněna alkoholem, tak tato cesta byla pro ni velmi úzká a se svým vozidlem zůstala zablokovaná za domem. Při tomto manévru poničila okap i fasádu domu. Policisté řidičku vyzvali, aby se podrobila dechové zkoušce, což řidička učinila. Výsledkem bylo 2,2 promile alkoholu v dechu. Řidička byla zadržena převezena na policejní služebnu. V současné době je podezřelá z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky a Poškození cizí věci.



Viz přiložené foto.

Dalšího opilého řidiče ještě téhož dne řešili chlumečtí policisté v Chabařovicích. Krátce před devátou hodinou večer zastavili 36letého řidiče vozidla Škoda. Při kontrole byl řidič vyzván k předložení všech potřebných dokladů, což neučinil. Policisté následnou lustrací v dostupných evidencích zjistili, že řidič má vysloven na dobu jednoho roku zákaz řízení všech motorových vozidel. Zároveň při dechové zkoušce nadýchal 1,8 promile. Řidič by rovněž zadržen a v současné době je podezřelý z trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí a Ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až do výše 2 let, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Ústí nad Labem 4. července 2022

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

Odkazy do noveho okna Příliš úzká ulička Detailní náhled Příliš úzká ulička II Detailní náhled

vytisknout e-mailem